Julia Szeremeta żyje w SKROMNYCH warunkach. Ojciec wicemistrzyni olimpijskiej wyznaje: "Nie mamy pieniędzy, żeby jej pomóc"

Julia Szeremeta doskonale zna wartość pieniądza

Biorąc pod uwagę obecne warunki mieszkaniowe 20-latki, niewątpliwie będzie to dla niej olbrzymi zastrzyk gotówki. Ojciec pięściarki, Andrzej Szeremeta , zdradził w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty, jak wygląda jej codzienne życie w Lublinie.

Wynajmuje najtańszą stancję. Mieszka u mamy znajomego w takim malutkim pokoju, mniej więcej dwa metry na trzy. To stare budownictwo z ciemną kuchnią, jak to się kiedyś budowało za komuny. (...) Oby mieszkanie kupiła i miała stabilizację, tego najbardziej chcę. My nie mamy pieniędzy, żeby jej pomóc - powiedział.