TYLKO NA PUDELKU: Allan Krupa i Angelika Dziedzic wrócą do siebie?! "Potrafią rozwiązywać problemy"

Media natychmiast zainteresowały się problemami pierworodnego diwy. Jak informowała osoba z otoczenia piosenkarki, przyczyną mogło być zbyt szybkie wspólne zamieszkanie . W rozmowie z "Super Expressem" informator z bliskiego otoczenia rodziny ujawnił, że wokalistka zrobiła, co było w jej mocy, aby wesprzeć syna i niedoszłą synową . Para jednak nie komentowała sprawy.

Allan Krupa i Angelika Dziedzic wrócą do siebie?

Według osoby z otoczenia Allana, związek Dj-a i tiktokerki faktycznie przechodzi kryzys , jednak nie wykluczone, że para dojdzie do porozumienia i da sobie jeszcze jedną szansę. Taka wiadomość na pewno ucieszyłaby Edytę Górniak, która traktowała dziewczynę syna jak własną córkę.

Faktycznie, Allan i Angelika mają nieco gorszy czas, a wyjazdem do Berlina Krupa dolał oliwy do ognia. Prawda jest jednak taka, że są sobie bardzo bliscy i mimo młodego wieku potrafią rozwiązywać problemy jak dorośli ludzie. Kiedy się spotkają, przegadają wszystko i mam nadzieję, że do siebie wrócą - mówi Pudelkowi osoba z otoczenia Allana.