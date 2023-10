TYLKO NA PUDELKU: Anja Rubik w mocnych słowach o TVP: "To jest telewizja całkowicie w rękach PiS-u. CZEKAM NA ZMIANY!" (WIDEO)

Podczas eventu Sexed.pl Anja Rubik w rozmowie z reporterką Pudelka, Simoną Stolicką, postanowiła odnieść się do frekwencji wyborów oraz ich wyniku. Modelka podkreśliła, że jest dumna ze społeczeństwa, które tak licznie zagłosowało. Według Rubik na szczególne wyróżnienie zasługują kobiety i młodzi dorośli.

Robiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby zmobilizować ludzi, kobiety, młode osoby, żeby poszły i głosowały. Wysoka frekwencja jest dowodem zdrowej demokracji: tylko wtedy możemy mówić, że wspólnie budujemy przyszłość Polski. Bardzo się też cieszę z rezultatów wyborów. Wiem, że zawdzięczamy to głównie kobietom i młodym osobom. Mam nadzieję, że będzie zmiana. [...] Przypuszczam, że budowanie nowego rządu będzie trudne. Mamy jeszcze trochę pod górkę, ale wydarzy się to i musimy się uzbroić w cierpliwość - powiedziała Rubik.