TYLKO NA PUDELKU: Anna Dereszowska jest W CIĄŻY!

Ja mam 39 lat, dwóch synów (10 i 5 lat). Czasem sobie myślę fajnie żeby była córa ale jak sobie przypomnę te wszystkie nieprzespane noce, karmienie, pieluchy to mi się odechciewa. Mój młodszy syn do tej pory przychodzi do mnie do pokoju w środku nocy. Ile jeszcze będę czekać żeby przesypiał w swoim łóżku całe noce? Niemniej powodzenia dla Ani, dziecko to zawsze radość.