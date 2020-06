Anna Dereszowska otwiera się na temat choroby córki: "Nadmierna senność, stany depresyjne"

Choroba Hashimoto w ostatnich latach diagnozowana jest u bardzo wielu kobiet. Nie dlatego, że kiedyś na nią nie chorowano, ale dlatego, że coraz więcej się o niej mówi i kobiety zaniepokojone swoim stanem coraz częściej trafiają do lekarza.

Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy atakuje własne tkanki. Nieleczona może powodować chorób serca, a nawet do niepłodności. Na szczęście, przyjmując odpowiednie leki zawierające syntetyczne hormony tarczycy, możemy skutecznie wyrównywać ich poziom.

Choroba Hashimoto została po raz pierwszy opisana w 1912 roku przez japońskiego lekarza o takim właśnie nazwisku. Jej objawy to m.in. senność, stany depresyjne, trudności z zajściem w ciążę, wypadanie włosów i zwiększenie masy cala.

Jeden z lekarzy (...) poradził, żebym zrobiła profilaktycznie badania TSH. Warto przy okazji wspomnieć, że kobiety chorujące na hashimoto mogą mieć trudności z zajściem lub utrzymaniem ciąży. (...) Sygnałem alarmowym powinna być nadmierna senność, stany depresyjne, niechęć do podejmowania działań, do tego stopnia, że nie chce się rano wstać z łóżka. Człowiek czuje się ogólnie zmęczony i bez siły, choć nie ma powodów do zmęczenia. Wiele osób zauważa też przyrost wagi, mimo reżimu żywieniowego - mówi gwiazda.