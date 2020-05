POSINIACZONA Maffashion prawi o walce z niedoczynnością tarczycy: "OPUCHLIZNA BYŁA NAWET NA POWIEKACH"

Część naszych rodzimych celebrytów czas spędzony w domu postanowiła zmarnować na straszeniu ludzi "pękającymi skorupami na dłoniach" i bajdurzeniu na temat spożywania mydła w ramach walki z koronawirusem. Na szczęście, całkiem sporo gwiazd wykorzystuje swoje zasięgi w szczytnym celu, wspierając polską służbę zdrowia i edukując społeczeństwo.

Maffashion postanowiła dołączyć do tej drugiej grupy, kilka dni temu oddając swoje konto na Instagramie we władanie bohaterskiej ratowniczki medycznej Ani, która mogła w ten sposób pokazać kulisy swej pracy setkom tysięcy internautów.

Kontynuując medyczny epizod na swoim kanale, blogerka poruszyła w sobotę temat niedoczynności tarczycy, z którą zmaga się od wielu lat.

Trzeba sprawdzać, jakie ma się wyniki minimum co pół roku. Ja kiedyś całkowicie zaniedbałam to i przez ponad dwa, trzy lata brałam dawkę leku przepisaną mi 3 lata wcześniej, a mój organizm już dawno potrzebował innej. (…) Czułam się zazwyczaj średnio, ale myślałam, że tak mam. To, że byłam opuchnięta, też myślałam, że "tak mam" - niedoczynność niedoczynnością, ale pewnie taka moja uroda. Całe szczęście nie rozwaliłam sobie jakoś gospodarki hormonalnej. (…) Pamiętajcie o profilaktyce. (…) Mówię tu do osób z chorą tarczycą, ale też i do innych, którzy z uwagi na koronawirusa zaniedbali jakieś swoje badania - apeluje blogerka.

Kuczyńska nie ukrywa, że problemy z puchnięciem nieraz dawały jej się we znaki, akurat kiedy musiała pokazywać się publicznie.

Pamiętam, jak się obudziłam rano przed nagraniem i byłam zła - "znowu spuchłam, a kurde zaraz telewizja". Pamiętam słowa Magdy Mołek, która też ma problemy z tarczycą. Powiedziała mi, że stres temu sprzyja. W sytuacjach stresujących często puchnie się przy chorobach tarczycy.

Julka podkreśliła jednocześnie, że jej opuchlizna nie miała nic wspólnego z wagą czy brakiem wysiłku fizycznego.

I tylko jeszcze podkreślę. Czy wcześniej, czy później, czy teraz… ja zawsze ćwiczyłam! (...) To, że biorę leki, nie oznacza, że już nie puchnę. Jednak nie jest to tak permanentne i intensywne jak kiedyś. Opuchlizna była nawet na powiekach - wspomina z przerażeniem. - Serio, to jest akcja, typu jednego dnia twoja twarzy może wyglądać tak, drugiego nieco inaczej. Kto ma chorą tarczycę, wie, o czym mówię. I nie ma opcji, by to, co napisałam, zostało podważone.

Uwadze szafiarki nie umknął jednocześnie fakt, że zmiana wyglądu to tylko jeden z wielu objawów chorób tarczycy, które mogą mieć znacznie poważniejsze konsekwencje.

Zewnętrzne objawy to tylko jedno. To, co się dzieje z organizmem, z samopoczuciem, siłą na cokolwiek w ciągu dnia, skupieniem się etc., to są istotniejsze kwestie. Kiedy zaniedbujemy leczenie, czujemy się fatalnie! Wręcz nie jesteśmy zdolne (…) do normalnego funkcjonowania, pracy, a nawet spotkań ze znajomymi. Nic się nie chce. Więc jeśli macie chorą tarczycę, systematycznie się badajcie! A jeśli widzicie u siebie jakieś objawy, pójdźcie sprawdzić, czy czasem to nie tarczyca. (...) Pamiętajcie, że nieleczone problemy z tarczycą mogą doprowadzić do śmierci. A już na pewno do mocnego spustoszenia w ciele - czytamy na instagramowej relacji Maffashion.