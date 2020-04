Ratowniczka medyczna przejęła konto na Instagramie Maffashion: "Najwięcej osób wcale nie umiera z powodu koronawirusa!"

Nasza służba zdrowia robi, co może, aby opanować szerzącą się epidemię, jednak warunki pracy są bardzo trudne. Medycy nieludzkim wysiłkiem walczą o życie i zdrowie pacjentów, narażając samych siebie na zakażenie. Od początku alarmują oni, że brakuje testów i środków ochrony osobistej.

Swoją cegiełkę postanowiła dołożyć też Maffashion, która wykorzystała własne zasięgi w mediach społecznościowych i we współpracy z serwisem Noizz udostępniła swoje InstaStories ratowniczce medycznej. Na nagraniach Ania pokazała kulisy swojej pracy.

Chcę wam pokazać trochę mojej perspektywy, trochę w ogóle porozmawiać o ratownictwie. Nie wiem, co my byśmy zrobili bez tych prywatnych osób, które robią maski, przyłbice w garażach. W czasach pandemii najwięcej osób wcale nie umiera z powodu koronawirusa, ale zawałów serca i udaru mózgu. Teraz problem jest większy, bo ludzie nie mogą się doczekać na pierwszą pomoc. Nawet jeżeli się boisz, uciskaj jego klatkę, non stop, mocno - instruuje Anna.