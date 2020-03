Deynn i Majewski ZEBRALI 200 TYSIĘCY ZŁOTYCH na walkę z koronawirusem! "Jesteście najlepsi!"

Nie moralnie 59 min. temu zgłoś do moderacji 238 4 Odpowiedz

Pytanie brzmi, czy pieniądze trafią bezpośrednio na walkę z koronawirusem, czy też na cele statutowe fundacji!!! W Poznaniu w 2016i 2017 powstało mnóstwo fundacji rzekomo wspierające chore dzieci! Pracowałam w jednej z takich fundacji a wyglądało to tak : fundacja działała na zasadzie callcenter, dzwoniliśmy do ludzi opowiadaliśmy smutną historię chorych dzieci i zainteresowanym wysyłaliśmy korespondencję z przekazem do przelewu. Oczywiście Polacy wpłacali ogromne kwoty każdy z konsultantów aby nie zostać zwolnionym musiał uzbierać minimum 5 tyś. Zeralusmy to bez problemu dzięki ofiarności ludzi!!! Szkoda tylko że większość z tych pieniędzy zostawała przeznaczana na cele statutowe fundacji. Przy założeniu że w callcenter pracowało 50 osób każdy minimum 5 tys. Wychodzi 250 tys. Z czego lwia część nigdy nie trafiła do chorych dzieci, niby wszystko legalnie i zgodnie z prawem ale czy moralnie ok!??? WYKAZ PODOBNYCH FUNDACJI : DZIĘKI TOBIE OPIEKUŃCZE SERCE SZLACHETNY BOHATER MALUSZEK RAZEM ŁATWIEJ