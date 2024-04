TYLKO NA PUDELKU: Anna Mucha POPŁAKAŁA SIĘ na planie "Drag Me Out!". "Podkładacie ogień pod to piekło" (WIDEO)

Anna Mucha jest jedną z jurorek w nowym programie TVN "Czas na Show. Drag Me Out!" . Razem z Michałem Szpakiem i Andrzejem Sewerynem oceniają występy znanych mężczyzn u boku drag queens. Zazwyczaj na panelu nie brakuje śmiechów i uszczypliwości (zwłaszcza między Muchą a Karolakiem), jednak w najnowszym odcinku, który wyemitowany zostanie 2 kwietnia po 21:30, pojawią się też łzy.

Anna Mucha nie kryła emocji

Pierwsze łzy w "Drag Me Out!"

To, co wy robicie - podkładacie ogień pod to piekło. Niech ono płonie! Podlaliście je jeszcze benzyną. Brakuje mi słów, żeby wyrazić uznanie dla waszej pracy, dla waszej kreatywności, dla waszego partnerstwa i dla tego, co robicie, dla waszych pomysłów. Naprawdę dziękuję za to, że jesteście - podsumowała.