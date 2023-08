TYLKO NA PUDELKU: Antek Królikowski komentuje doniesienia o nieślubnym dziecku ojca! "Sami nie wiemy, co z tym zrobić" (WIDEO)

We wtorek polski show-biznes zelektryzowała informacja o nieślubnym synu Pawła Królikowskiego. Jak ustalił jeden z tabloidów, dorosły dziś Maciej jest owocem romansu zmarłego w 2020 roku aktora. Doniesienia te w rozmowie z Pudelkiem potwierdziła Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która przed laty miała wybaczyć mężowi zdradę.

Tak, potwierdzam. Nie będę komentować sprawy z szacunku do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Ponadto jest to człowiek dorosły, wobec czego nie będę odnosić się do tematu. Maciek jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny - zapewniła.

Antek Królikowski otwiera się na temat przyrodniego brata

Podczas czwartkowej premiery "Porady na zdrady 2" nasz reporter, Cezary Wiśniewski, postanowił zapytać o tę sprawę Antoniego Królikowskiego. Aktor nie był jednak zbyt wylewny, powołując się na matkę, która jego zdaniem najlepiej radzi sobie z komentowaniem tego typu niełatwych, rodzinnych kwestii.

I moja mama to jest najlepsza osoba do rozmowy na ten temat. Ona na razie poprosiła o jakieś tam ucięcie tych spekulacji i też się przychylam do jej prośby. Po prostu nie komentuję tego, bo nie widzę na ten moment sensu, potrzeby - powiedział tata Vincenta.

Następnie Królikowski przeszedł do wątku przyrodniego brata.

To, jaka jest sytuacja, to moja rodzina zdaje sobie sprawę od wielu lat. Dzisiaj rozmawianie o tak naprawdę nieobecnych wydaje mi się, że jest niewłaściwe - podkreślił i dodał, że na razie on i jego bliscy sami nie do końca wiedzą, w jaki sposób publicznie mówić o Macieju:

Musimy się zastanowić, jak na ten temat rozmawiać. To dzieje się bardzo szybko i na pewno nie chcemy tutaj jakiegoś niepotrzebnego zupełnie nikomu rozgłosu. Ale wiadomo, że on jest. Sami nie wiemy na razie, co z tym robić. I ja miałem nie komentować... Po prostu nie chcę o tym na razie rozmawiać - kończy wątek.

Podczas rozmowy Antek został także zapytany o to, czy według niego zdradę można wybaczyć. Posłuchajcie, co powiedział.

Zobacz także: Antek Królikowski komentuje kontrowersje wokół swojej rodziny

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.