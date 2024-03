TYLKO NA PUDELKU: Antek Królikowski twierdzi, że płaci Joannie Opoździe i jej MATCE. Prawnik aktorki komentuje i mówi o KARNYM POSTĘPOWANIU

Goska 39 min. temu zgłoś do moderacji 108 5 Odpowiedz

Alimenciarze! Płaćcie na swoje dzieci albo do więzienia. Zero przyzwolenia na zostawianie dzieci bez środków do życia! A pracodawców, którzy płacą takim pod stałem albo zatrudniają na czarno należy się ostracyzm! Nie możemy się na to godzić!