TYLKO NA PUDELKU. Antoni Królikowski o ciąży Izy. Chciałby, aby jego drugie dziecko miało kontakt z Vincentem? (WIDEO)

We wtorek Królikowski zawitał na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Reporterka Pudelka Simona Stolicka miała okazję osobiście mu pogratulować i porozmawiać nieco o ciąży Izabeli. Już na wstępie dowiedzieliśmy się, że aktor i jego ukochana nie chcą zdradzać wielu szczegółów na temat stanu błogosławionego. Wiadomo jednak, że zakochani mają już wybrane imię dla pociechy i na ten moment nie wiedzą, czy planują pozostać we Wrocławiu na stałe. 35-latek zdradził nam też, że dziecko przyjdzie na świat "na pewno w tym roku", a Izabela czuje się dobrze, choć z pewnością nie jest to dla niej najłatwiejszy czas i wymaga wielu wyrzeczeń. Gwiazdor wrócił też pamięcią do ostatnich, burzliwych sytuacji z jego udziałem.