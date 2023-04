TYLKO NA PUDELKU. Beata Kozidrak PIERWSZY RAZ mówi o zaręczynach. "Kocham i jestem kochana"

Na razie mam pierścionek, a co będzie dalej, to ja nie wiem. Mój partner nie jest na pokaz. Jemu wystarczy, że ja jestem osobą rozpoznawalną. Jestem szczęśliwa, jestem kochana i kocham. Przeżyliśmy wspólnie wiele pięknych chwil, które na zawsze zostaną ze mną i w moim sercu. Wszystkim życzę takiego związku - wyznała.

Ta historia mnie kompletnie powaliła. Pan policjant z Opola dzięki piosence "Dwa serca, dwa smutki" mógł "odzyskać psychicznie" swoją żoną, która straciła wolę do życia. Czekali długo na potomstwo, i kiedy wreszcie udało się jej urodzić dziecko, nagle się zamknęła w sobie i gdzieś odpłynęła totalnie. Kiedyś w radiu w samochodzie usłyszeli tę piosenkę i ona zwróciła na nią uwagę, on zauważył, że ta piosenka ją otwiera. I dzięki niej się otworzyła emocjonalnie. Ten pan przyszedł później do mnie po koncercie w Opolu z kwiatami i podziękował mi - wspomina gwiazda.

To jest fajne, ja lubię być wśród ludzi, ale kiedy każdy chce sobie ze mną zrobić zdjęcie, to to bywa trochę uciążliwe. Ale powiem szczerze, że spotykam się tylko z sympatią, gdziekolwiek się pojawię, i to jest bardzo miłe i za to bardzo dziękuję - powiedziała.