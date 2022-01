TYLKO NA PUDELKU: Beata Tadla komentuje teorie spiskowe krążące na temat jej pobytu w SZPITALU. "Proszę nie czytać plotek"

Madzia Buczek 28 min. temu zgłoś do moderacji 64 15 Odpowiedz

Jako, ze niemozna napisać komentarza pod docelowym artykułem, napiszę go tutaj. Otóż... Chętnie wezmę udział w licytacji, jeśli wygram zapytam się Gochy ile operacji przeszła w Sajgonie, zapytałabym się również czy rozliczono się już z ukraińską surogatką oraz jakich programów graficznych używa do szybkiego obrabiania zdjęć. Intryguje mnie również w jaki sposób można załatwić sobie akt urodzenia na +10 lat do przodu. Pysiuli natomiast zapytałabym o to jakiego kleju używa do nutrii, oraz jak to jest być bezrobotnym na utrzymaniu żony.