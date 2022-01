TYLKO NA PUDELKU: Beata Tadla trafiła do szpitala. Syn dziennikarki komentuje jej stan zdrowia

We wtorek media obiegły niepokojące wieści na temat Beaty Tadli. Portal Goniec.pl poinformował, że w poniedziałek dziennikarka trafiła do szpitala. 46-latka miała źle się poczuć podczas nagrań realizowanych poza Warszawą. Towarzyszące jej na miejscu osoby postanowiły więc wezwać karetkę. Serwis zapewnił, że informacja o stanie zdrowia Tadli została potwierdzona "u wiarygodnego źródła". Poinformowano również, że hospitalizacja dziennikarki spowodowana była zapaścią.

To totalna bzdura… Chyba każdy o zdrowych zmysłach wie, że nie ma to żadnego związku. Moja mama nie powiedziała oficjalnie, co się wydarzyło, a plotka to plotka. Z antyszczepionkowcami nie można się kłócić, oni żyją w swoim świecie, mają swoje medyczne fakty i autorytety - stwierdził Kietliński.