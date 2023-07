TYLKO NA PUDELKU: Bohaterka "The Real Housewives" chce wygryźć Przetakiewicz? "Doprowadza na planie do NIEZRĘCZNYCH SYTUACJI, a producentem jest Rinke"

Nowy program The Real Housewives Warszawa jeszcze nie zdążył zawitać na ekrany naszych telewizorów, a już sporo mówi się o napięciach, które narosły między zamożnymi bohaterkami show w trakcie nagrań. Na prowadzenie pod względem "dramogenności" jak na tę chwilę zdaje się wysuwać Monika Goździalska , choć wygląda na to, że i pozostałe panie nie zamierzają poddać się bez walki.

Uczestniczka "The Real Housewives Warszawa" chce wygryźć Joannę Przetakiewicz?

Magda samą siebie nazywa "Świadomą Boginią" i twierdzi, że w każdej z kobiet drzemie podobna "moc". Jej pewność siebie może z początku wydawać się śmieszna, ale z czasem zaczyna to robić wrażenie, bo rzadko spotyka się osoby, które z takim przekonaniem mówią, że wszystko im się w życiu udaje - zdradza znajomy Pyć-Leszczuk. Ale żeby nie było tak różowo. Ona sporo przeszła, chorowała na depresję i to wyjście z tego stanu okazało się dla niej przełomem.

Wygląda na to, że Pyć-Leszczuk planuje wykorzystać program jako trampolinę do wypromowania swojej inicjatywy. Jak twierdzi jej znajomy, nasza "real housewive" jest święcie przekonana w swojej "boskiej świadomości", że jej kompetencje w dziedzinie wspierania kobiet przewyższają znacząco te, którymi pochwalić się może Choćby Joanna Przetakiewicz .

Wszystko to sprawiło, że teraz Magda uważa, że ma zdecydowanie większe predyspozycje do udzielania porad Polkom niż na przykład Joanna Przetakiewicz - dodaje informator Pudelka.

Konflikt interesów Rinke Rooyensa. Czy uczestniczka "The Real Housewives Warszawa" pożałuje swoich słów?

Okazuje się, że to doprowadza na planie "The Real Housewives" do niezręcznych sytuacji, bo producentem programu jest... Rinke Rooyens, prywatnie mąż liderki "Ery Nowych Kobiet". (...) Magda parę razy podczas nagrań palnęła coś na temat Joasi, nie bacząc na obecność Rinke - zdradza znajomy "Świadomej Bogini". Wszyscy wiedzą, że on jest zapatrzony w Przetakiewicz, ale chyba nawet jemu zaimponowała ta szczerość.