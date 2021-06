TYLKO NA PUDELKU: Była partnerka Przemysława Salety spotyka się z Tomaszem Iwanem?

Dag 32 min. temu zgłoś do moderacji 22 0 Odpowiedz

Ludzie dobierają się na zasadzie podobieństw. Oni mają takie samo IQ, takie samo powierzchowne podejście do życia i liczy się tylko robienie wrażenia i byzkanie. No przecież żadna intelektualistka ich nie weźmie, zatem biorą ze swoich kręgów. Nie ma co się tu dziwić i gorszyć. Modelka i piłkarz, modelka i bokser- ten sam poziom.