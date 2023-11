TYLKO NA PUDELKU: Były menadżer Dody odpowiada na oskarżenia o SABOTAŻ występu Mandaryny w Sopocie: "Rozważam podjęcie kroków prawnych"

W sieci zawrzało. Podający się za byłego menadżera Mandaryny niejaki Kris Świętoń oznajmił w wywiadzie z Pomponikiem, że za porażkę artystki z Sopotu w 2005 roku odpowiada w pewnej mierze były menadżer Dody. Maciej Durczak , bo to właśnie on w tamtym czasie zajmował się karierą Rabczewskiej, został oskarżony o przekupienie dźwiękowców i w efekcie zrujnowanie występu Mandaryny. Należy tu podkreślić, że w 2005 roku miotający bardzo poważnymi oskarżeniami Świętoń był jeszcze w zasadzie dzieckiem. O zdarzeniach tamtej pamiętnej nocy może więc wiedzieć jedynie z relacji osób trzecich.

Były menadżer Dody odpowiada na oskarżenia. Będą kroki prawne

W rozmowie z Pudelkiem Durczak oznajmił, że w zasadzie do wczoraj nie miał pojęcia o istnieniu osoby Świętonia i nie rozumie na jakiej podstawie zbudował on tak daleko idące wnioski.

Prowadzę management artystów od 28 lat, aktualnie zajmuję się dziewięcioma topowymi artystami i nie ma mojej zgody na to, żeby moje nazwisko pojawiało się w kontekście jakiegoś wyimaginowanego skandalu. (…) To jest zbyt poważna sprawa. (…) Obawiam się, że kroki prawne będą nieuniknione w sytuacji rozpowszechniania tego rodzaju pomówień przede wszystkim, aby zatrzymać nieodpowiedzialne działania tego Pana. Obawiam się, że ten człowiek w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, co powiedział. To jest przerażające. Dodajmy, że mówi on o zdarzeniach sprzed 18 lat, z 2005 roku - wspomina Maciej Durczak.