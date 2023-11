TYLKO NA PUDELKU: Caroline Derpienski odmówiła udziału w show z Natalią Janoszek i Anetą Glam! "Te sławy pewnie nawet MOCZ WYPIJĄ"

🤦‍♀️ 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Kogo wy promujecie, kogo promuje tv, a najgorsze jest to ze znajda sie tacy co to beda ogladac. Oglupiacie spoleczenstwo. Ludzie zacznijcie myslec mozg nie jest po to zeby wypelnial wam czaszke, myslcie. Na tym swiecie jest coraz wiecej glu***i, kiedys kobiety walczyly o swoje prawa, ludzie chcieli miec dostep do wiedzy, a teraz chca ogladac glu**e patocelebrytki latajace po lesie (czy co oni tam beda robic) i nabijac im kase. Jeszcze kilka lat a tylko 10 % spoleczenstwa bedzie myslec reszta bedzie czekac na kase z mops i ogladac tego typu kretynstwa.