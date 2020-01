TYLKO NA PUDELKU: Czarek Jóźwik ma nową dziewczynę? Jest o 13 lat młodsza od Maffashion!

Lok 18 min. temu zgłoś do moderacji 0 11 Odpowiedz

Noo, i co? To chyba normalne,że znajdują lub nie nowych partnerów. W ich przypadku zawsze pewnie trochę na pokaz. Ale taka kolej rzeczy, czy co? Mają płakać? Są dorośli i robią co chcą. Kogo ?