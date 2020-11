TYLKO NA PUDELKU: Dalsze roszady w "Pytaniu na śniadanie": "Pojawi się NOWA PROWADZĄCA"

Widzowie Pytania na śniadanie w ostatnich miesiącach zdążyli się przyzwyczaić do zmian prowadzących. Ostatnio do programu powrócił Robert El Gendy. Wcześniej miejsce Marceliny Zawadzkiej zajęła Małgorzata Opczowska.

Nowa partnerka ponoć nie przypadła do gustu Tomaszowi Wolnemu, który - jak wynika z naszych informacji - robił co mógł, by uprzykrzyć jej życie. Nie spodobało mu się, że Małgorzata "przekrzykuje" go na wizji i przejmuje inicjatywę w rozmowach z gośćmi.