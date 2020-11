TYLKO NA PUDELKU: Tomasz Wolny nie chciał pracować z Opczowską w "PnŚ"? "Głośno o tym mówił, zachowywał się lekceważąco"

Nick 2 godz. temu zgłoś do moderacji 166 35 Odpowiedz

W sumie biedna ta Zawadzka. W karuzelę vatowską bardzo łatwo wpaść nawet o tym nie wiedząc, ale za to trudno to udowodnić, że się nie wiedziało. Pewnie byla nieświadomym słupem. Wiele firm przez to w Polsce upada, bo wpadają w sidła mafii vatowskiej której rząd nic nie zrobi. Zamiast ścigać prawdziwych przestępców to oni beda traktować protestujących jak przestępców. To jest wlasnie Polska.