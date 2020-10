Nowa prowadząca "Pytania na śniadanie" pod ostrzałem internautów: "UBRANA JAK NA IMPREZĘ!"

W związku z problemami Marceliny Zawadzkiej z wymiarem sprawiedliwości, jej praca w Pytaniu na śniadanie stanęła pod znakiem zapytania. Choć oskarżona o pranie brudnych pieniędzy Miss Polonia 2011 nie przyznaje się do winy, a jakiś czas temu zapewniała, że niebawem wróci do śniadaniówki, stacja postanowiła zastąpić ją na razie inną prowadzącą.

We wtorek w porannym magazynie TVP2 zadebiutowała Małgorzata Opczowska , która nabierała doświadczenia w zawodzie, pojawiając się w formatach TVP Info oraz prowadząc telegry. Podczas pierwszego wydania śniadaniówki u boku nowej koleżanki Tomasz Wolny wytłumaczył przyczynę nieobecności Marceliny, zdradzając, że modelka "poprosiła o trochę czasu wolnego".

Marcelina Zawadzka rozmyśla na środku jeziora

Po dzisiejszej transmisji uważam, że Pani Małgosia nie pasuje do tego programu, a tym bardziej do bycia partnerką Pana Tomka. Jest bardzo sztywna i sztuczna, nie ma swobody w prowadzeniu rozmów, co przekłada się na brak chęci oglądania tej pary,