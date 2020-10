Oskarżona o oszustwa podatkowe Marcelina Zawadzka NIE WRACA do "Pytania na śniadanie"! Zastąpi ją dziennikarka TVP Info

B.B 15 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Jak widzę tych próżniaków na ściankach to zbiera mi się na wiecie co! To panienki które dawniej nazywało się dosadnie! Podejrzane towarzystwo, malwersacje, układy z przestępcami oto co wystawia nam się obecnie jako przykład do podziwiania.