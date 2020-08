Neonowa Marcelina Zawadzka wije się na pomoście i ujawnia, kiedy WRACA DO PRACY w "Pytaniu na śniadanie" (FOTO)

Od początku afery z udziałem Marceliny Zawadzkiej media zastanawiają się, jaki wpływ na jej dotychczasowe życie zawodowe będzie miała cała sytuacja. Choć współprowadząca Pytanie na śniadanie podobno od jakiegoś czasu rozglądała się za inną posadą, ze względu na ostatni skandal robi co może, by utrzymać się w TVP.

Marcelina Zawadzka: "Może TikToka bym sobie założyła"

Wszystko wskazuje na to, że Marcelinie udało się przekonać pracodawcę co do swojej niewinności, bowiem - jak twierdzi ona sama - już pod koniec sierpnia wraca do pracy w śniadaniówce.