Marcelina Zawadzka wydała oświadczenie, w którym odniosła się do zarzucanych jej czynów: "Nie ukradłam ANI ZŁOTÓWKI"

Prawnik 7 min. temu

W każdej historii jest część prawdy, także bez powodu Pani Marcelino nie została Pani oskarżona, dodatkowo przyznala się Pani dobrowolnie do dwóch z trzech stawianych zarzutów, a to jak nie patrząc jest sporą przewagą. Pani Marcelino sprawa nie toczy się o ukradzionego lizaka ze sklepu tylko o okradziony skarb państwa poprzez oszustwo. Skoro była Pani oszukana to także rzeczy zgłasza się odpowiednim organom. Dodatkowo dała Pani coś do rozrachunków co fizycznie nie miało być miejsca i jak można to tłumaczyć? Roztargnięciem? No raczej nie bardzo bo to nie są żarty.