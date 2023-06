TYLKO NA PUDELKU: Edward Miszczak ściągnie Agnieszkę Woźniak-Starak do Polsatu? Informator ujawnia: "Ma SŁABOŚĆ do wysokich blondynek"

Agnieszka Woźniak-Starak skomentowała zwolnienie z "Dzień dobry TVN"

Roszady w "Dzień Dobry TVN" to dla nas doskonałe wieści, bo niepewna sytuacja u konkurencji otwiera drzwi do mocnych transferów - zdradza pracownik Polsatu. Cały czas przymierzamy się do nowych pozycji w ramówce, więc dobrze znane twarze, które mogłyby przyciągnąć widzów nieoglądających na co dzień Polsatu, są zawsze mile widziane - powiedziałam osoba związana z telewizją Polsat.