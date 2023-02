TYLKO NA PUDELKU: Edyta Górniak chciała wrócić do "The Voice of Poland", ale jej ODMÓWILI! "Nie wzięli jej pod uwagę"

W międzyczasie Telewizja Polska skompletowała skład jurorski do najnowszej edycji "The Voice of Poland". W czternastym sezonie zabraknie jednak Edyty Górniak, której jak się okazuje, bardzo zależało, aby wrócić do show. Jak donosi nasz informator, piosenkarka zgłosiła swoją chęć powrotu produkcji, jednak spotkała się z odmową.