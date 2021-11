TYLKO NA PUDELKU: Edyta Górniak ODPOWIADA Maryli Rodowicz na zarzut, że występ z nią "nie był przyjacielski"

Kasia 17 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Myślicie, że jest sens zaczynać swoje życie od nowa w wieku 29 lat? Popełniłam w życiu okropny błąd... zakochałam się w niewłaściwym faceci. Rzuciłam dla niego studia, pracę i praktycznie wszystko. Wyjechałam do innego miasta. Czas mi szybko zleciał i nawet nie zorientowałam się, kiedy wylądowałam na lodzie... Od lutego mieszkam znowu u rodziców, w małym miasteczku... nie mam wykształcenia, pracy, mieszkania, oszczędności. Od kilku miesięcy zajadam tylko smutki. Przytyłam i nic mie się nie chce. Zastanawiam się czy skreślić już swoje życie? Iść do pracy do pobliskiego marketu i do końca życia rozkładać towar i mieszkać u rodziców. Czy dać sobie jeszcze szanse? Iść na studia, zdobyć zawód, ciekawą pracę, zarobić na mieszkanie, osiągnąć sukces? Czy to ma jeszcze sens? Czy nie jest za późno... W lipcu skończe 30 lat... kiedy ja nadrobię te straty? Boję się, że zmarnowałam życie.