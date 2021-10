Edyta Górniak straciła płytę przez WIRUSA... komputerowego: "Zjadł wszystko. DOSTAŁAM ZAPAŚCI"

Ada 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bo jak legalny program to nie przyjmuje wirusów, Aha... ciekawe kto w to uwierzył. Windows 2000 taki był. Ciekawe co za technik tam był nie umiał ochronić te pliki. Zawsze mu się obrywa. A Edyta prócz tej sytuacji to sama stroniła od nagrywania. Dało się w szybko skołować Perle, to i coś innego nowego by się dało.