TYLKO NA PUDELKU: Ekspert o mowie ciała księcia Williama na spotkaniu z Andrzejem Dudą: "Chciał pokazać, że jest skromnym człowiekiem"

XYZ 18 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Skromny? William skromny? Toż to buc nad bruce. Rozstawia wszystkich po katach w BRK, nawet ojciec się go boi. Do Polandii przyjechał, bo tu go nikt nie wygwizdze, bo mają go w du... ę, a przyjechał TYLKO, żeby pogwiazdorzyc i zaistnieć przy jakiejś władzy i przy wojsku, bo nie dość, że najchętniej ojca wysadziły z tronu, to jeszcze w tym roku jest Harrego Invictus Games, w którym uczestniczą 22 państwa, i które są spektakularnym, światowym sukcesem, głównie dlatego, że Harry oddał temu całe swoje serce, emocje, prace i pieniądze, więc zbiera co zasial. Ale zawistny brat nie widzi tej pracy, tylko światowy sukces i jeszcze za życia krolowej próbował dwukrotnie wymusić od niej odebranie igrzysk Harremu, żeby on mógł je przejąć, a po odejściu Harrego wynajął dwa zespoły prawnikow, żeby pomogli mu przejąć Invictus Games, ale nic nie zrobi, bo Harry już wtedy myślał o so dzielnej pracy i jak zakładał Invictus Games w 2013 roku, zarejestrował je wyłącznie na siebie, a nie na ich wspólną fundację. Podobnie postąpił zakładając w 2006 roku z księciem z Lesotho, Sentebale. Teraz igrzyska się zbliżają, a William nie mogąc tego sukcesu Harrego znieść, już zalicza trzecią wizytę z wojskiem, a po tej polskiej, brytyjskie media napisały o nim jako o "bohaterze wojennym", co jest na pluciem w twarz żołnierzom walczącym na wojnach.