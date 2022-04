TYLKO NA PUDELKU: Ekspert od MOWY CIAŁA analizuje relację Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego: "Mógłby być jej tarczą"

Tymczasem Kasia zdaje się radzić sobie o wiele lepiej. Od razu rzuciła się w wir pracy, a w czwartkowy wieczór brylowała na gali rozdania Wiktorów. Najpierw pozowała do zdjęć, a następnie zajęła miejsce obok kolegi z "Pytania na śniadanie", Macieja Kurzajewskiego.

Ta konfiguracja gestów, postawy, wypięcia klatki piersiowej i ułożenia głowy jest świetnie dobrana do pozowania do zdjęć. Jedynym mankamentem jest wymuszony uśmiech. (...) wygasł i zamienił się wręcz w grymas bólu przykrywany maską pozytywnych emocji. Jeżeli prawdą są doniesienia o operacji pani Katarzyny, to świetnie maskowała postawą efekty zabiegu ręki - ocenia ekspert.