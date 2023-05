TYLKO NA PUDELKU: Ekspert od mowy ciała ocenia zachowanie Cichopek i Hakiela na komunii córki. "Uciekał wzrokiem od byłej"

W ubiegłym roku małżeństwo Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela oficjalnie przeszło do historii. Obecnie zarówno celebrytka, jak i tancerz układają sobie życie u boku nowych partnerów - Kasia związana jest z Maciejem Kurzajewskim, zaś serce Marcina skradła tajemnicza Dominika. Mimo rozstania byli małżonkowie pozostają w przyjacielskich relacjach dla dobra dwójki pociech, Adama i Heleny. Gwiazda TVP i tancerz na co dzień dzielą się opieką nad latoroślami, starają się też wspólnie towarzyszyć im w najważniejszych momentach. W weekend Cichopek i Hakiel mieli na przykład okazję spotkać się podczas pierwszej komunii świętej swojej córki.

Zarówno prowadząca "PnŚ", jak i tancerz, do kościoła św. Elżbiety w Powsinie przybyli w towarzystwie drugich połówek i wszystko wskazuje na to, że podczas uroczystości całej gromadce towarzyszyła rodzinna i radosna atmosfera. Choć Cichopek i Hakiel w kościele pojawili się razem, zdecydowali się wyprawić oddzielne komunijne przyjęcia, o czym tancerz mówił już jakiś czas temu w rozmowie z "Wprost".

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel spotkali się na komunii córki. Ekspert od mowy ciała ocenił ich zachowanie

W mediach zdążyły już pojawić się zdjęcia paparazzi z komunii małej Helenki ukazujące, jak Kasia i Marcin towarzyszą córce w wielkim dniu czy upamiętniają uroczystość, pozując do rodzinnych zdjęć na terenie kościoła. Pudelek zwrócił się do eksperta od mowy ciała Maurycego Seweryna, który specjalnie dla nas ocenił zachowanie byłych małżonków podczas pierwszej komunii świętej ich pociechy. Trener mowy ciała i wystąpień publicznych zwrócił uwagę na to, że choć na wielu wykonanych przez fotoreporterów zdjęciach Kasia i Marcin znajdowali się blisko siebie, ich mowa ciała wskazywała raczej na dystans między nimi.