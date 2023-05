Córka Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela poszła do pierwszej komunii! Było szykownie i z klasą (FOTO)

Niedługo córka będzie miała komunię, to wiadomo, że będziemy w kościele razem, ale przyjęcia robimy już osobno. Stwierdziłem, że trzeba to przeżyć. Jest takie powiedzenie, że czas leczy rany, a ja nie do końca się z tym zgadzam. Wydaje mi się, że my sami je leczymy, że z biegiem czasu, jeżeli działamy i staramy się żyć według własnych zasad i w zgodzie ze sobą, jest coraz prościej— wyznał Hakiel w rozmowie z "Wprost".