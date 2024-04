TYLKO NA PUDELKU: Ekspertka ujawnia, jak zareagowali zagraniczni dziennikarze na występ Luny. "Jedyną obawą jest… przesyt"

Tegoroczna edycja Eurowizji odbędzie się 7, 9 i 11 maja. Podczas pierwszych dwóch dni zostaną wyłonione kraje, które zmierzą się ze sobą w wielkim finale. Polskę będzie reprezentowała Aleksandra Katarzyna Wielgomas, znana szerszej publiczności jako Luna. Przypomnijmy, że jej utwór "The Tower" pokonał w wewnętrznych preselekcjach piosenki nadesłane przez takie sławy jak, chociażby Justyna Steczkowska czy Natasza Urbańska.

Obecnie trwają zaawansowane przygotowania do wielkiego muzycznego widowiska. W sobotę 27 kwietnia miały już miejsce oficjalne próby, na których artyści mogli pokazać zaplanowane choreografie i aranżacje. Oczywiście na scenie pojawiła się również Luna. Na oficjalnym profilu Eurowizji w mediach społecznościowych pojawiły się już nawet zdjęcia z próby naszej reprezentantki. To jednak nie koniec, bowiem na TikToku można znaleźć krótkie nagranie z występu.

Eurowizja 2024. Luna jest po pierwszej próbie. Ekspertka reaguje na jej występ

Wygląda na to, że sceniczny show Luny, który przygotowała we współpracy z reżyserem Jerrym Reevem oraz choreografem Lukasem McFarlanem, zapowiada się niezwykle widowiskowo. Na scenie dominowały kolory polskiej flagi. Pojawiły się również dwie wieże, nawiązujące do motywu szachowego. Niestety nie wszystkim internautom spodobały się efekty pracy naszej reprezentantki.

W związku z całym zamieszaniem skontaktowaliśmy się z Marią Baladzanow, od lat współpracującą z serwisem eurowizja.org. Dziennikarka posiada niezwykle rozległą wiedzę na temat Eurowizji, sama również miała wielokrotnie okazje oglądać zmagania uczestników spod sceny. Według niej drużyna Luny spisała się na medal.

Po pierwszej próbie Luny na scenie Eurowizji 2024 śmiało mogę stwierdzić, że szykuje się jedna z najciekawszych inscenizacji w historii Polskich startów. Odważna scenografia, kostiumy oraz pomysł to coś, czego dawno nie było na Eurowizji z Polski. Na scenie będzie działo się dużo - od tancerzy po chórki za sceną i samą Lunę, która przyciąga wzrok oryginalną urodą i strojem, który nieco przypomina też ten holenderski. Luna została już okrzyknięta euromamą (w nawiązaniu do europapy Joosta Klein - reprezentanta Holandii) - stwierdziła.

Co ciekawe, podobnego zdania są także specjaliści zagraniczni.

Wśród dziennikarzy zagranicznych odbiór jest bardzo dobry, staging (inscenizacja - przyp. red) Polaków ich zaskoczył i teraz są pewni tego, że Polska awansuje do finału. Mówią, że podoba im się to, że jest to zrobione z rozmachem, który podbije piosenkę, która według nich mogła trochę zaginąć wśród bardzo charakterystycznych utworów - zdradziła dziennikarka portalu eurowizja.org.

Mimo wyraźnego zachwytu ekspertka obawia się, że cała inscenizacja może okazać się zbyt przytłaczająca dla widzów.

Jedyną obawą zarówno moją jak i kolegów dziennikarzy jest… przesyt. Czy tego nie będzie za dużo? Czy to nie da przypadkiem efektu "zabicia" piosenki zamiast jej "podbicia"? Mam nadzieje, że nie, bo nadzieje są wielkie. Pozostaje nam czekać na kamerowy fragment, który będzie już 1 maja! - podsumowała.

Dziennikarka eurowizyjna ocenia szanse Luny na awans. Mówi też o niskich notowaniach bukmacherów

Niestety typowania bukmacherów są fatalne dla Polski. Według nich Luna uplasuje się dopiero na 28. miejscu w klasyfikacji ogólnej. Nasza rozmówczyni nie ukrywa, że jest zdziwiona prognozami bukmacherów.

Co do bukmacherów, absolutnie dziwi mnie tak niskie miejsce Polski w ogólnym zestawieniu. Natomiast uważam, że bardzo dobrze sobie radzimy w tym półfinałowym, gdzie Luna ma dużą szansę według obstawiających na awans. Absolutnie nie powinniśmy sugerować się w tzw. oddsach, ponieważ wiele razy już wypadaliśmy lepiej, niż zakładano, szczególnie w notowaniach przed półfinałami. Myślę, ze Polska ma awans pewny na 90%, a co stanie się w finale? Nie mam pojęcia, bo ten rok jest tak nieprzewidywalny, że nawet ciężko wskazać zwycięzcę na chwilę obecną - podsumowała.

