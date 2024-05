TYLKO NA PUDELKU. Ekspertka widziała próbę generalną Luny. Tak ocenia jej występ i szanse na awans

Drugi tydzień maja okazał się szczególnym czasem dla wszystkich entuzjastów mody i muzyki. Po słynnej MET Gali przyszedł czas na oficjalne rozpoczęcie 68. Konkursu Piosenki Eurowizji . Podczas pierwszego półfinału , przypadającego standardowo na wtorkowy wieczór, o awans do wielkiego finału powalczy 15 krajów, w tym Polska. W biało-czerwonych barwach na scenie w Malmö zaprezentuje się Luna . Przypomnijmy, że 24-letnia piosenkarka zwyciężyła wewnętrzne preselekcje z piosenką "The Tower".

Luna już po próbie generalnej przed Eurowizją. Ekspertka komentuje występ

Dotychczasowe opinie fanów i ekspertów odnośnie do eurowizyjnego występu Luny bazowały na krótkich nagraniach udostępnionych przez organizatorów konkursu. Dopiero wczoraj, przy okazji prób generalnych, bramy Malmö Arena zostały otworzone dla dziennikarzy z całego świata . Na miejscu nie zabrakło polskiej ekipy, wśród której znalazła się Maria Bałdżanow z portalu eurowizja.org. Na prośbę naszej redakcji specjalistka podzieliła się pierwszymi wrażeniami po obejrzeniu scenicznej prezentacji "The Tower" z centrum wydarzeń.

Polska prezentuje się bardzo dobrze, ekipa twórców przygotowana jest na najwyższym poziomie, a sama Luna przeszła ogromną przemianę. Cała eurowizyjna droga dała jej ogromnie dużo i zdecydowanie widać to na scenie. Czasami chciałoby się, żeby Luny było dużo więcej w tym występie, bo przyciąga uwagę swoją prezencją i charyzmą sceniczną. To może być mój jedyny "zarzut" do występu Polski na Eurowizji, że czasem wszystkiego innego jest za dużo, a samej Luny za mało. Mimo wszystko dalej uważam, że jest to jedna z naszych najciekawszych inscenizacji scenicznych od czasów "My Słowianie" - zauważyła dziennikarka.