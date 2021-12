TYLKO NA PUDELKU: Ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiada na FALĘ KRYTYKI! "To nie jest KONCERT ŻYCZEŃ"

Psycholog 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Dobrze powiedziane, idziesz do programu dostajesz jest gos o go On ci wybrali, to nie jest koncert życzeń bo samo życie też na e daje czadu wszystko ego co chcesz. Jestem lia znalazła faceta bo schudła, Tomasz niech szuka szczupłej małej czarnej. I tyle