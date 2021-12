"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani MASAKRUJĄ Kasię po finale: "KŁAMCZUCHA I MANIPULATORKA! Ośmieszyła się..."

Żaba Baba 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Jest jedna odpowiedź, Pani Katarzyna zobaczyła Pana Pawła na ślubie eleganckiego, zadbanego i wpadł jej w oko. A potem przyszła codzienność i zero inicjatywy. Inicjatywą nie są pytania: co chcesz robić, ale wskoczenie w elegancka koszule, wypolerowanie bmw, ogromny bukiet kwiatów i zabranie na kolacje. Wiem że to stereotyp, ale kobiety to lubią. Nie lubią ciągłego decydowania za siebie i partnera a potem jeszcze wymyslania podpowiedzi dla Niego, jak ją uszczęśliwić. Pan Paweł wygląda na bardzo odpowiedzialnego, dobrego, uczciwego i pracowitego faceta, takiego co na starość nie opuści i nie zdradzi, ale nie zawsze to wystarczy. Pani Katarzyna za to wygląda na osobę która potrzebuje żeby parter lekko nad nią górował, miał inicjatywę i charyzme. Pewnie czasy kręcenia serii mogły utrudnić te kolacje w restauracjach, ale na pewno można było coś wymyślić, zeby najpierw "uwieść" nieco żonę. A jak Pan ze smutną miną pyta czy będziemy rozmawiać, albo co chcesz robić... To różnie może być.