TYLKO NA PUDELKU: Elizka i Trybson awanturowali się na imprezie sylwestrowej. "Krzyczała przez pół sali: JA ZAPŁACIŁAM I WYMAGAM!" (WIDEO)

Paweł i Eliza wzięli ślub i doczekali się dwójki dzieci. Przez kilka ostatnich lat ciężko pracowali też na to, by zmienić swój wizerunek. Trybson zaczął kreować się na sportowca i człowieka biznesu, a Elizka na przykładną "instamamę". Jak się jednak okazuje, para wciąż lubi "odpiąć wrotki" i zaszaleć jak za starych dobrych czasów. Czasami nawet tracąc umiar i przyzwoitość... Jedna z naszych czytelniczek miała wątpliwą przyjemność "bawić się" się razem z Trybsonami na imprezie sylwestrowej i była zszokowana ich zachowaniem .

Eliza stwierdziła, że nie odpowiada jej muzyka i przez pół sali krzyczała: "A ty weź to wyłącz! Ta muzyka mi się nie podoba! Ja zapłaciłam i wymagam!" . Po czym podeszła do didżeja i zaczęła mu grzebać w konsolecie, więc on wyłączył muzykę. Inni goście się wkurzyli, bo byli w trakcie tańca, a tu nagle muzyki nie ma i jakaś kobieta krzyczy... - wspomina nasza informatorka.

Podszedł facet w białej koszuli do Elizki i tłumaczył jej, że nie są tu sami, a ona zaczęła się z nim wykłócać. Drugi facet podszedł do Trybsona i też coś mu tłumaczył, a w międzyczasie kolega Trybsona, jego fizjoterapeuta, zamiast załagodzić sytuację wywołaną przez swoich znajomych, wykonywał do niego gest zachęcający do boksowania, co widać na filmie - dodaje nasze źródło.