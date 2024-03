TYLKO NA PUDELKU: Ewa Minge zaskakuje wyznaniem o operacjach plastycznych! "Poszłam do lekarza i powiedziałam: RATUNKU" (WIDEO)

Ja całe życie byłam posądzana o operacje plastyczne, których nie robiłam (...). Byłam wyzywana od potworów (...). To doprowadziło mnie naprawdę do ciężkiej depresji, miałam nawet myśli samobójcze - wyznała swego czasu w rozmowie z "Jastrząb Post".

Ewa Minge otwiera się na temat operacji plastycznych

Ale dopiero w zeszłym roku lifting twarzy, bo w ogóle to 30 lat temu po wykarmieniu dzieci - ale o tym szeroko mówiłam - miałam obfity biust i karmiłam dwa lata jednego syna, drugiego trochę krócej, no i miałam takie "uszy spaniela". No i poszłam do lekarza, mając lat 30, stanęłam, rozebrałam się i mówię: "Ratunku!". No i co w tym złego? - pyta Ewa.