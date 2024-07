TYLKO NA PUDELKU: Fame MMA i Gimper reagują na rezygnację Filipa Chajzera z walki: "Czy coś się ODKEBABOWAŁO w jego głowie?"

Opper 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie bardzo rozumiem zdziwienie.. Każdą umowę można rozwiązać o to z przeróżnych powodów,oczywiście mogą być tegokonsekwencję w postaci kosztów natomiast każdą że stron ma takie prawo. Można lubić Filipa lub nie,jak każdego. Każdy z nas popełnia błędy to ludzkie. Udział w walkach freakowych to dla nich praca za ogromne pieniądze i mało kto by zrezygnował z takiego zastrzyku pieniędzy. Co kogo obchodzi kto jak pracuje? Komuś tym krzywdę robi? No nie! Wyluzujcie ludzie i zacznijcie żyć swoim życiem,wszystkim nam się to przyda! Dajcie ludziom żyć po swojemu-tobtakye proste! Dużo zdrowia dla Was i Waszych bliskich🥰 Serio czasem warto wylogować się z neta i zalogować do prawdziwego życia!