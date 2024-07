Filip Chajzer jest na drodze do wizerunkowej klęski? Ostre słowa ekspertów: "Sam sobie przypiął łatkę PATOCELEBRYTY"

Psycholog spo... 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

A wiecie co?! Im więcej przyglądam się całemu temu zjawisku jakie dzieje się wokół Chajzera tym bardziej dochodzę do wniosku, że TAK On jest Ćpunem ma wszystkie zachowania osoby uzależnionej - nie tylko od substancji psychoaktywnych ale też od socjalmediow, pieniędzy, sławy i pewnie jeszcze kilku innych rzeczy. Natomiast to co się dzieje w mediach i jak wokół jego zachowania, decyzji i generalnie postawy życiowej nosi znamiona współuzależnienia...Media i opinia publiczna zachowuja jak współuzależnienieni którzy tylko utrzymują go przy nałogu komentując, oceniając, hejtujac, szydząc czy też wspierając, tłumacząc lub też wyrażając swoją troskę i obawy o jego osobę. Ta nadmierna atencja karmi ego osoby uzależnionej bardzo skutecznie i tak się właśnie dzieje w przypadku Chajzera... To my karmimy jego nałóg i my dostarczamy mu powodów żeby w nim trwać. Jedyny sposób to się odciąć, brał zainteresowania, barak dyskusji publicznej na jego temat...Tylko ciężko to zrobić bo Chajzer choć jest tematem patologicznym to klikalnym i myślę że w tym wszystkim jest z każdej ze stron duża doza manipulacji aby zarobić dużo pieniędzy, które jak widać są też w centrum zainteresowania głównego bohatera.