TYLKO NA PUDELKU: Honorata Skarbek i Smolasty WRÓCILI do siebie? "Trzymali się za ręce. Wyglądali na zakochanych"

Moja koleżanka była z nim przez bardzo długi czas jeszcze zanim stał się sławny. Co chwile z nią zrywał, szalał a jak mu się znudziło to wracał. Kiedy jego kawałki zaczęły lecieć w radiu a fanek było coraz więcej to przerwy były coraz dłuższe. W końcu ona się opamiętała i skończyła to. I też śpiewał jej piosenki, szczególnie te z początku kariery, widocznie taki ma styl. Teraz tylko powtarza ten sam schemat