TYLKO NA PUDELKU: Ilona Felicjańska i Paul Montana mogliby wyjść na wolność, gdyby tylko ZAPŁACILI KAUCJĘ, ale nie mają pieniędzy

W wigilijny poranek jako pierwsi podzieliliśmy się z wami informacją dotyczącą aresztowania Ilony Felicjańskiej i Paula Montany, do którego doszło w zeszłą środę w jednym z florydzkich hoteli. Zgodnie z opublikowanymi na rządowej stronie Stanów Zjednoczonych informacjami para dopuściła się "naruszenia nietykalności cielesnej", za co 9 stycznia stanie przed amerykańskim sądem. Do tego czasu celebryci będą przebywali w areszcie. Jak się jednak okazuje, mogliby już dawno z niego wyjść, gdyby tylko mieli wystarczające środki.