To w tym hotelu ARESZTOWANO Ilonę Felicjańską! Wśród atrakcji wycieczka szlakiem Ernesta Hemingwaya i głaskanie kotów z 6 palcami

W wigilijny poranek jako pierwsi poinformowaliśmy was o aresztowaniu Ilony Felicjańskiej i jej małżonka Paula Montany , do którego doszło w ostatnią środę. Według kartotek opublikowanych przez rządową stronę USA para dopuściła się "naruszenia nietykalności cielesnej" . W związku z tym celebryci zarówno święta, jak i sylwestra spędzą w areszcie . Sąd zadecyduje, co dalej z nimi począć dopiero 9 stycznia.

Para została zatrzymana przez funkcjonariuszy florydzkiej policji w hotelu Southernmost Inn w mieście Key West położonym nad Zatoką Meksykańską. Postanowiliśmy zbadać, co jest tak ciekawego w ofercie noclegowni, że aż warto dać się za to aresztować. Jak się okazuje, niedaleko hotelu znajduje się dom należący niegdyś do samego Ernesta Hemingwaya. Dziś znajduje się tam muzeum, po którym swobodnie biegają obdarzone 6 palcami koty… Spędzenie jednej nocy w hotelu to natomiast wydatek średnio 2 tysięcy złotych.