TYLKO NA PUDELKU: Irena Kamińska-Radomska radzi, jak zachowywać się podczas świąt. Co zrobić z nietrafionym prezentem? Na jakie tematy rozmawiać?

Co z opłatkiem? Czy z każdym należy się nim dzielić?

To nie zależy od relacji, ale od zwyczajów panujących w domu. W Polsce najczęściej praktykuje się dzielenie się opłatkiem wszystkich ze wszystkimi. Oczywiście inicjuje to gospodarz lub gospodyni, którzy częstują opłatkami wszystkich gości, a potem następuje wzajemne dzielenie się i składanie sobie życzeń - mówi nam. A co z przytulaniem i całowaniem? Albo z każdym, albo z nikim. To bardzo niemiłe, kiedy gość albo gospodarz jedną osobę przytula i serdecznie całuje, a drugą traktuje z dystansem.