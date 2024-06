TYLKO NA PUDELKU: Izabela Janachowska STRACIŁA ślubny program! Wiemy, co dalej z jej karierą w Polsacie

Izabela Janachowska podjęła decyzję o przejściu z TVN-u do Polsatu trzy lata temu. W nowej stacji prezenterka dostała własny ślubny program, gdzie pomagała przyszłym nowożeńcom zorganizować ślub marzeń.

Oprócz tego od 2021 roku współprowadziła "Taniec z Gwiazdami" razem z Krzysztofem Ibiszem i Pauliną Sykut-Jeżyną. Na początku 2024 roku poinformowała jednak, że rezygnuje na jakiś czas z pracy przy tanecznym show, tłumacząc, że potrzebuje "zwolnić tempo". Teraz Pudelek dowiedział się, że Polsat zrezygnował ze ślubnego formatu Janachowskiej, ściągając go z anteny.

Program Izabeli Janachowskiej zdjęty z anteny. Co dalej z jej karierą w Polsacie?

"Ślubne Pogotowie" to program, który cieszył się sympatią widzów, ale był też dość wymagający z punktu widzenia produkcji i jej logistyki – zdradza w rozmowie z Pudelkiem pracownik Polsatu.

Nie oznacza to jednak, że stacja żegna się z Izabelą. Dowiedzieliśmy się, że Janachowska już spotkała się z Edwardem Mieszczakiem, by omówić szczegóły nowego projektu. Według naszych ustaleń tancerka ma powody do radości, gdyż dostanie program emitowany na głównej antenie Polsatu (najpewniej wiosną 2025 roku).