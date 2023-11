TYLKO NA PUDELKU: Jacek Rozenek ma NOWĄ PARTNERKĘ! Zabrał ją na promocję książki: "Łączy ich nić porozumienia" (FOTO)

Jacek Rozenek ma nową partnerkę. Zabrał ją na promocję książki

Jeszcze niedawno w rozmowie z portalem Jastrząb Post Rozenek wspominał, że jest gotowy na nową miłość. Ta, jak się okazuje, nadeszła dość szybko. Jak udało nam się dowiedzieć, aktor znów jest zakochany, a partnerka wspiera go w promocji książki, którą stworzył we współpracy z Sergiuszem Pinkwartem . Para pojawiła się razem na jednym z eventów autorskich.

Pojawili się we dwoje na spotkaniu Jacka Rozenka z czytelnikami Biblioteki Miejskiej w Koluszkach. Przyjechali razem, ona była cały czas blisko aktora, wspierała go podczas wystąpień, łapała świetny kontakt z organizatorami i fanami którzy przychodzili z nim porozmawiać. On spoglądał na nią z dumą i chętnie pozowali razem do zdjęć - mówi nam osoba obecna na spotkaniu w Koluszkach.