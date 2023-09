Małgorzata Rozenek wspomina rozstanie z Jackiem Rozenkiem: "Byłam przekonana, że to jest KONIEC MOJEGO ŻYCIA"

refleksja 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mamy ten zachodni świat demoralizacji w całej okazałości na pudelkach. Brak wiary w Boga, człowiek sam staje się dla siebie bogiem i robi z życia innych piekło, by sobie zrobić przyjemność ich kosztem. To ta amerykańska demokracja i tolerancja wszystkiego, którą muszą przyjąć zagrożone wojną kraje jak nasz. Oni nam mogą zapewnić bezpieczeństwo, ale my musimy wyrzec się naszej wiary, kultury, wartości i przyjąć ich sodomę i gomorę. Oni za to urządzają nam świat jednobiegunowy, z pozycji siły narzucają kulturę ciała i przyjemności, abortują nawet dzieci w 9 mies ciąży. To dlatego papież jednoznacznie nie potępia Rosji, bo z jednej strony ona zabija, ale też jeśli przyjmiemy to, co Ameryka nam narzuca w ramach szantażu, nie będzie już dialogu wielu ośrodków, ale taki amerykański świat bez zasad, jaki tu oglądamy. Tak przedstawiają to eksperci w zachodniej prasie.