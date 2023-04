Zanim została panią Rozenek-Majdan, wyszła za Łukasza Bukaczewskiego. Kim był pierwszy mąż Małgorzaty?

Małgorzata Rozenek jest obecna w polskim show biznesie od lat. By dotrzeć jednak do miejsca, w którym obecnie się znajduje, musiała przejść długą drogę. Podobnie było z jej związkami - aby znaleźć tą prawdziwą miłość, musiała trochę poczekać. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka...

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są dziś bez wątpienia jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show biznesie. Jednak zanim się poznali, byli w związkach małżeńskich. Zanim "Perfekcyjna" związała się z aktualnym mężem, była żoną Jacka Rozenka, z którym doczekała się dwóch synów - Tadeusza i Stanisława. O jej pierwszym poważnym związku pamięta jednak niewiele osób...

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Magda Gessler oceniła Małgorzatę Rozenek-Majdan. "Podziwiam jej wysiłek"

Kim był pierwszy mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan?

Małgorzata Rozenek wyszła za mąż jeszcze za czasów studiów. Jednak jej małżeństwo nie przetrwało próby czasu. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim otworzyła się na temat relacji z Łukaszem Bukaczewskim, za którego wyszła jako dwudziestoparolatka. Była para nigdy nie pojawiła się razem w mediach, ale podobno do dziś ma dobry kontakt.

Moje pierwsze małżeństwo było bardzo racjonalne, bardzo miłe. (...) Tak mi się wydawało, że to racjonalne, bo on był z dobrego domu, prawnik... Mamy bardzo dobre relacje do dzisiaj - powiedziała Rozenek.

Związek Małgorzaty z Łukaszem był bardzo krótki. Ich małżeństwo przetrwało zaledwie kilka miesięcy. Niedługo po rozwodzie celebrytka związała się z Jackiem Rozenkiem, z którym w 2003 roku wzięła ślub. Jednak i to małżeństwo nie przetrwało i po 10 latach rodzice Stanisława i Tadeusza wzięli rozwód.

Z moim drugim to też było, wbrew pozorom, bardzo racjonalne, może dużo bardziej romantyczne, ale nie było sztabu kryzysowego jak po tym, kiedy pojawiły się nasze zdjęcia z Radosławem. Za pierwszym i drugim razem było tak, że jak informowaliśmy świat, że jesteśmy razem, to było ok. W momencie, jak świat trochę za nas poinformował o tym, że coś się dzieje na rzeczy, to nagle zjechał się sztab kryzysowy - dodała Gosia.

Obecnie gwiazda TVN-u jest w szczęśliwym związku z Radosławem Majdanem i, na szczęście, nic nie wskazuje na to, by prędko miałoby się to zmienić.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.